近代的な外観と装備の最新モデル2026年2月に国土交通省が創設したアメリカ製乗用車の認定制度を活用し、トヨタやホンダが魅力的なアメリカ生産モデルの導入を発表しているなか、日産もテネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産している「ムラーノ」を2027年初頭より販売を開始すると発表しました。このムラーノとは、どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“12年ぶり”復活の日産「新型ムラーノ