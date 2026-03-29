2022年に再始動し、大きな話題を呼んだロックバンド・男闘呼組。東京ガーデンシアターで行われた復活ライブには、松岡昌宏や櫻井翔らも駆けつけ、長年待ち続けたファンとともに感動の時間を共有した。ステージを終えた成田昭次は、歌声の復活への手応えを語る一方で、若き日に抱いていた代表曲『DAYBREAK』『TIME ZONE』への意外な本音も明かした。 【画像】2020年、27年ぶりに実現した男闘呼組メンバー