TBS系『音楽の日』に出演したロックバンド・男闘呼組。2023年8月までの期間限定で再始動することを発表した彼らは、同年10月に東京ガーデンシアターで復活ライブを開催。しかしメンバーの胸には、「30年も待ってくれている人なんているのか」という不安もあったという。ところが、再始動ツアーには15万を超える応募が殺到。29年ぶりのステージは、ファンの熱狂に包まれる“奇跡の瞬間”となった。