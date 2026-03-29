福岡中央署は29日、福岡市中央区平尾1丁目付近の道路上で同日午前3時ごろ、通行中の女性が自転車に乗った男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで経過を呼びかけた。男は20〜30歳くらいの中肉。フード付きの黒っぽい上着を着用していたという。