＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞永久シードまであと1勝に迫る申ジエ（韓国）の悲願達成は、持ち越しとなった。1打差3位から出た最終日は3バーディ・ボギーなしの「69」。最後まで永峰咲希と優勝を争ったが、地元・宮崎出身の30歳に軍配が上がった。【写真】ジエ脱帽永峰咲希の4連続バーディ締め永峰らとともに、最終組のひとつ前からティオフ。序盤は「いいグリーンで厳し