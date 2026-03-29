◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク8-4日本ハム（29日、みずほPayPayドーム）日本ハムは敵地でソフトバンクと3連戦を戦い3連敗となりました。初回に先制された日本ハムは2回、万波中正選手が今季2号ソロを放つなど2点を奪いますが、その裏に先発の有原航平投手が3点を失い再びリード奪われます。3回に清宮幸太郎選手の2号ソロホームランで1点差に迫りましたが、有原投手は3回と4回にも失点するなど6回7失点で降板となりました。8回