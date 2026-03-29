◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)巨人の新助っ人・ダルベック選手が5回、同点に追いつく第2号2ランを放ちました。2点ビハインドで迎えた5回裏、1アウトから泉口友汰選手が四球を選び、続いてダルベック選手が打席に向かいます。対したのはこの回からマウンドに上がった阪神の3番手・湯浅京己投手。ダルベック選手は、2ボール1ストライクから高めのストレートをはじき返し、同点に追いつくセンターへの貴重な2ラ