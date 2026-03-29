先日、あるXの投稿に大きな反響が…「待って本当に貯金出来ないんだけどww世の中の27歳の方々はいくらくらい貯金あるのでしょうか」（Xより）。【映像】貯金を考えたことない20代女性の“お金の使い道”（実際の映像）この何気ない問いかけに対し…「20万円」「400万円」「2円」など、 自らの貯金額を告白しあう謎の流れが発生し、1000万以上のインプレッションを記録した。実際、20代は、どれくらいの貯金があるのか。ある調