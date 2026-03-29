元衆院議員の杉村太蔵氏が29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。石油の備蓄放出について私見を述べた。中東情勢の悪化による原油高騰対策として、政府は16日から石油の国家備蓄の放出を始めた。杉村氏は石油備蓄の放出について問われると「ホルムズ海峡の事実上封鎖って、日本にとっては有事だと思うんですよね」と前置きした上で、「この有事の時に平時の生活をしようっていうのも、僕はどうも違う