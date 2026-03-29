北朝鮮メディアは、金正恩総書記が特殊部隊の訓練や新型ロケットエンジンの試験などを相次いで視察したと報じました。【映像】特殊部隊が訓練する実際の様子29日付の朝鮮労働党の機関紙は、金総書記が軍の特殊部隊の訓練を視察したと報じました。紙面では兵士らがブロックなどを壊す様子も公開されています。金総書記は「大きな満足」を示し、特殊作戦に関する「再編方針」を伝えたということです。ただ、内容は明らかにさ