歌舞伎俳優中村獅童（53）中村陽喜（8）が29日、大阪松竹座で「大阪松竹座さよなら公演御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日、同所）のお練り、式典に出席した。4月3日に初日を迎える大阪松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」では、夜の部「五條橋」で獅童が武蔵坊弁慶、陽喜が牛若丸役で親子共演する。陽喜は「僕は松竹座は初めてなので、さよなら公演に間に合って、本当にうれしいです。頑張って練習したので、ぜひ見に来て