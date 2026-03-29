29日午後4時8分ごろ、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島北西沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鹿児島県の天城町です。【各地の震度詳細】■震度2□鹿児島県天城町■震度1□鹿児島県徳之島町伊仙町与論町奄美市瀬戸内