東京・台場に整備された世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」の運用が28日、始まりました。【映像】26億円超の世界最大級噴水ショー森嶋萌リポート「お台場の展望デッキは多くの人で埋め尽くされています。夜景とコラボレーションしたダイナミックな噴水ショーが今始まりました」東京都が港区のお台場海浜公園で整備した「東京アクアシンフォニー」は高さおよそ150メートル、幅およそ250メートルで世界最大級の噴水です