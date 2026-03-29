インタビューに答える黒田東彦前日銀総裁デフレ脱却へ大規模な金融緩和策を進めた黒田東彦前日銀総裁（81）が29日までに共同通信のインタビューに応じ、現在は0.75％程度の政策金利は段階的に引き上げるべきで「（景気を熱しも冷やしもしない）中立金利の1.5％程度がめどだ」と語った。日本経済は安定成長し、物価上昇率は2％程度で推移しているため緩和は不要になりつつあると説明。日銀が4月に利上げしても「全然おかしくない