「小山公園ニュースポーツ広場」が全面改修し、記念式典でスケートボードを披露する吉沢恋選手＝29日午前、相模原市相模原市でスケートボードやダンスなど、アーバンスポーツの聖地といわれた「小山公園ニュースポーツ広場」の全面改修が終わり、記念式典が29日開かれた。ここでスケボーを始め、練習を重ねたパリ五輪金メダリスト吉沢恋選手（16）が出席。生まれ変わった施設で滑走を披露し「レベルアップできるセクション（構造