ギタリスト布袋寅泰（64）が29日、都内で「バンタンミュージックアカデミー」開校イベントに出席した。4月から開校する、ユニバーサルミュージックと提携した音楽専門学校。布袋は同校の特別顧問を務め、この日は今春入学予定の生徒の質問に回答し、サイン入りギターをプレゼントするなど、生徒と交流した。学校で音楽を学ぶ意義を問われると、「僕はピアノから始まって、ギターに出会って夢中になった。そこからバンドの仲間と仲