吉本興業は29日、お笑いタレント天竺川原（46）のエージェント契約終了を発表した。同社は「タレント天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行っておりましたが、双方の協議の結果、2026年3月31日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりましたのでご報告します。弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆さま、関係各位におかれましては、引き続