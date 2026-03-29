【モデルプレス＝2026/03/29】元お笑いコンビ・天竺鼠の天竺川原が、3月31日をもって吉本興業とのエージェント契約を終了することがわかった。同月29日、吉本興業が発表した。【写真】友達に戻るために解散発表した人気芸人◆天竺川原、吉本興業とのエージェント契約終了吉本興業は「タレント 天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行っておりましたが、双方の協議の結果、2026年3 月31日（火）をもって、エ