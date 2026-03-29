【モデルプレス＝2026/03/29】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月28日、自身のInstagramを更新。スポーツ観戦ショットを披露し、注目を集めている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「ユニフォームが似合う」美脚際立つミニスカコーデ◆渡辺リサ、美脚際立つスポーツ観戦スタイル公開渡辺は「スポーツ観戦しかしてないやん」とつづり、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・広島ドラゴンフラ