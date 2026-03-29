俳優の雛形あきこさん（48）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。笑顔ショットで結婚記念日を報告した。「結婚記念日に旦那さんから」雛形さんは、「結婚記念日に旦那さんから花束をもらいました」と報告し、笑顔で花束を持つ姿を投稿した。「これからもよろしくお願いします」とつづっていた。また、ハッシュタグをつけて「#結婚記念日」「#花束」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、黒いハ