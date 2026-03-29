◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、４番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は９着で、２３年のスプリンターズＳ以来、２度目のＧ１勝利を飾ることはできず。スタートでやや出遅れ、直線は大外を回る形になり伸びを欠いた。同馬は白毛のアイドルホース、ソダシの全妹。２０１８年ファインニードル、２１年ダノン