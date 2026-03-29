◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）「４番・一塁」で先発出場している巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が、同点２ランを放った。まさに起死回生の一撃は３―５の５回１死一塁だった。阪神３番手・湯浅の高め直球を強振。高々と舞い上がった打球は左中間席に突き刺さった。一時は４点ビハインドまで開いた試合を振りだしに戻す２号２ランとなり「同点にできてよかった。勝ち越せるように頑張ります