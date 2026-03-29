◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）Ｊ２磐田はアウェーでのＪ２いわき戦で、０―１で敗れて４連敗を喫した。前半アディショナルタイム３分に、いわきのＭＦ・山口大輝に先制ゴールを決められた。後半は攻めたが得点を奪えなかった。開幕から８試合を消化し、勝利はＰＫ戦による２勝のみ。９０分間では白星がなく、１３年の７試合未勝利を上回るクラブワーストを更新した。今季