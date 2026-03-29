明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節。AC長野パルセイロは28日、アウェーでFC岐阜と対戦し、1対5で敗れました。これで開幕から8戦未勝利です。パルセイロは試合立ち上がりから岐阜に主導権を握られると、前半6分に先制を許します。そして、前半25分、行紱が一発退場となり、10人での戦いを強いられます。その後、4点を奪われ劣勢のパルセイロは試合終了間際に大野のゴールで1点を返しますが反撃も及ばず、1