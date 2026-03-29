◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２９日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の戸郷翔征投手が２軍日本ハム戦に登板し、６回６安打３失点８奪三振だった。３回までは走者を許しながら無失点に抑えた。４回、先頭から２者連続空振り三振に打ち取ったが、有薗に四球で出塁を許すと連打を浴び１点を失う。５回も２死から、エドポロに直球を捉えられ左越えソロを被弾。６回は２死二塁から中越え適時三塁打を浴び、さらに１点を失った。