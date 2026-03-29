◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、６番人気のジューンブレア（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は１７着で、Ｇ１初制覇とはならず。大外枠からのスタートで道中は２番手から進めたが、最後の直線で粘りを発揮することはできなかった。同馬は昨年のスプリンターズＳでウインカーネリアンと競り合いの末、頭差の２着。昨年