◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、３年ぶりに開幕３連勝を挙げた。日本ハムの先発は、昨季までソフトバンクに在籍していた有原だった。初回、１死一塁から柳町が左中間へ適時二塁打を放って先制に成功。そこから３回までに７得点を奪う猛攻を見せ、試合の主導権を握った。先発のスチュワートは、初回から１５５キロをマークするなど球威ある投球を披露した。昨季は