春休みの悩みの種といえば、お昼作り。毎日のことで大変だし、メニューもマンネリになりがち。そこで今回は、春休みのランチにおすすめの、フライパンで作れる簡単ピザをご紹介します。 ▼発酵なしでOK 発酵不要の生地は、食べたいと思ったらすぐできるのが嬉しい。フライパンで焼いて、好みの具材とチーズをトッピングすれば、またたく間においしいランチの出来上がり〜。 ▼餃子の皮が大活躍 余った餃子の皮を活用。フライパ