「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）中日が完封負けを喫した。試合後のベンチでは先発し８回１失点（自責点０）の高張宏斗投手が広島・栗林良吏投手に拍手を送る異例の光景が広がった。栗林が９５球での完封勝利を達成した直後、三塁ベンチでは高橋宏が最前列で拍手を送る姿が中継カメラに映し出された。そしてすぐにベンチ裏へ引き揚げず、拍手を送りながら相手の歓喜の輪を見つめた。まるで悔しさを目に焼き