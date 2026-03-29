吉本興業は29日、タレントの天竺川原（46）とのエージェント契約を3月31日付けで終了することを発表した。発表文で契約終了の理由を「双方の協議の結果」と説明。「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です」とした。天竺川原は今年の元日に瀬下豊と組んできたお笑いコンビ「天竺鼠」の解散を電撃発表。翌2日に芸名を川原克己から「天竺川原」に改名することをインスタグラムで発表していた