■第98回選抜高校野球大会準決勝専大松戸 2ー3 大阪桐蔭（29日、阪神甲子園球場）大阪桐蔭（大阪）は専大松戸（千葉）に勝利し4年ぶりの決勝進出を決めた。またこの試合の勝利で春通算40勝。2022年以来4年ぶり5度目の選抜優勝へ、決勝は智弁学園（奈良）との近畿勢対決となる。試合は2ー2で迎えた8回、2死三塁から岡安凌玖（3年）の二ゴロの間に勝ち越しに成功。投げては先発したエース・吉岡貫介（3年）が7回1失点の力投、2人