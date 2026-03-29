元お笑いコンビ・天竺鼠の天竺川原が、エージェント契約を結んでいた吉本興業から独立することが２９日、ＦＡＮＹマガジンで発表された。川原は２０２０年から同社とエージェント契約を結び活動していた。発表では「双方の協議の結果、２０２６年３月３１日（火）をもってエージェント契約を終了することで合意したと発表しました。」とし、同社は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりま