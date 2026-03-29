昭和レトロな洋食の定番。オムライスとナポリタン。人気洋食店や純喫茶などで選ぶならどっち?究極の2択を徹底調査しました。・人気洋食店「麻布笄軒 中目黒店」・“発祥の店”横浜「センターグリル」・銀座の行列店「喫茶you」・スーパー「ベイシア」