◇パ・リーグソフトバンク8ー4日本ハム（2026年3月29日みずほペイペイD）ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が29日、日本ハム戦（みずほペイペイドーム）に「4番・一塁」でスタメン出場。本塁打を打てば、自身初、球団史上初の開幕3試合連続弾だったが、この日は3打数無安打に終わった。初回の第1打席は空振り三振に倒れると、3回は死球。4回は遊飛、7回も空振り三振に終わった。開幕戦では、3―4の4回に日本ハムのエ