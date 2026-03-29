「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）中日が２０１８年以来、８年ぶりとなる悪夢の開幕３連敗。広島先発の栗林まで八回先頭まで１人の走者も出せず、自責点ゼロで完投した高橋宏を見殺しにしてしまった。序盤から緊迫した投手戦となった中、打線が栗林に快投を許してしまった。どんどんストライクを先行させてくる右腕に防戦一方となり、わずか５６球しか投げさせることができず５回まで１人の走者も出すことがで