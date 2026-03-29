イラン攻撃から1か月、依然終わりの見えない状況が続いています。かつて、「戦争を終わらせる」と豪語して大統領になったトランプ氏。その言葉とは裏腹に、なぜ、武力行使を続けるのでしょうか。【写真で見る】トランプ氏が「戦争」に走る理由トランプ氏の“お膝元”での番狂わせ揺らぐ国民からの支持3月21日、自ら所有するフロリダのゴルフ場に到着したトランプ大統領。このお膝元で、「異変」が…24日行われた、フロリダ州議会