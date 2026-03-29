◇パ・リーグ日本ハム4ー8ソフトバンク（2026年3月29日みずほペイペイD）日本ハムはソフトバンクに4−8で敗れ、開幕3連敗。22年の開幕5連敗以来の開幕カード3連敗スタートとなった。古巣相手に先発した有原航平投手（33）が4回までに7失点（自責5）と試合をつくれなかった。1点を先制された直後の2回、万波の2号ソロで同点に追いつき、2死満塁からソフトバンク先発・スチュワートの暴投で1点を勝ち越した。しかし、先