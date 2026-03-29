大阪桐蔭３―２専大松戸（準決勝＝２９日）大阪桐蔭が接戦を制し、優勝した２０２２年以来５度目の決勝進出を決めた。大阪桐蔭は一回、相手失策の間に１点を先取。七回は中西の適時打、八回は内野ゴロの間に加点し、吉岡、川本の継投で逃げ切った。専大松戸は四回に長谷川の適時内野安打、八回は苅部の適時二塁打で追いつく粘りを見せたが、四回途中から救援したエース門倉を援護しきれなかった。