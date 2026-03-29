【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】三笘薫の「ビタ止めトラップ」まさに“極上”のボールコントロールに、ファンも驚きを隠せなかった。日本代表のMF三笘薫が、難しい浮き球のパスを「ビタ止め」する神トラップを披露。SNS上で大きな反響を呼んでいる。日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハム