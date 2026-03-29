29日午後3時56分ごろ、山梨県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山梨県中・西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、山梨県の甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市、それに富士河口湖町です。【各地の震度詳細】■震度2□山梨県甲府市山梨市笛吹