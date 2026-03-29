北海道旭川市は２７日、土木部と消防本部の職員２人を懲戒処分としたと発表した。発表によると、土木部の４０歳代職員は２０２２年１〜４月と同年１２月〜２５年９月、バス通勤を届け出ながらバスを利用せず、通勤手当約３８万７０００円を不正に受給したとして、停職３か月となった。定期券購入後に払い戻しを繰り返し、市の調査には払い戻し前に取った定期券のコピーを提出していたという。消防本部の４０歳代職員は１７年