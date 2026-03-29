29日、立憲民主党の党大会が開催された。来賓として挨拶に立った中道改革連合の小川淳也代表は「思わず『ただいま』と言いたくなる気持ちをぐっとこらえて、きょうこの場に立たせていただいている」と述べた。【映像】小川代表「『ただいま』と言いたくなる気持ちをこらえ」続けて、前回の衆院選を振り返り「私自身にとっても晴天の霹靂であり驚天動地の展開ではございましたが、皆さまに置かれてはどんなにか複雑な思い、また