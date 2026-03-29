フリーアナウンサーの中川安奈さんが3月28日、自身のインスタグラムを更新。パシフィコ横浜で開催中のヴィンテージイベント「VCM VINTAGE MARKET vol.8」を訪れた際のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】日本最大級のヴィンテージ祭典で「あれもこれも欲しくなっちゃう」ハーレーT × ヴィンテージデニムの「脚長スタイル」披露中川さんは「朝一から午後にかけてじっくりと」会場を堪能したと