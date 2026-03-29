人間国宝の歌舞伎俳優片岡仁左衛門（82）が29日、大阪松竹座で「大阪松竹座さよなら公演御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日、同所）のお練り、式典に出席した。5月の公演をもって100年の歴史に幕を閉じる大阪松竹座のさよなら公演。仁左衛門を先頭に16台の人力車に乗った歌舞伎俳優が大阪・ミナミの堺筋から大阪松竹座前まで、お練りを行い、行き交う人々から歓声を浴びた。大阪松竹座前に到着し、式典に参加した仁左衛門は「歌舞