3月29日、スカイホールで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」セミファイナル第2戦が行われ、第1戦に敗れ崖っぷちの状況となっていたデンソーが56－50で勝利し巻き返しを見せた。 試合序盤からお互いに堅守を見せ、一進一退の攻防が繰り広げれる。続く第2クォーターで19－10と主導権を握ったデンソーが7点リードで試合を折り返す。後半に入ると