F1日本 GP決勝サーキット：日本／鈴鹿天気：晴れ路面状況：ドライ気温：17.3℃路面温度：29.7℃ F1日本 GPの決勝が鈴鹿で行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:28:03.403で優勝。2位は（+13.722）で3番グリッドスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+15.270）で4番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）となった。 詳しい順位は以下の通り。 順