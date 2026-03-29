［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パークスコットランド戦を終えて、正直な感想を言わせてもらえば「ガッカリ」の一言だね。ワールドカップのメンバー選考が最終段階にあるこの時期に、チャンスをもらった選手たちに期待はしたけれど、思うようにアピールできなかったように思う。前半の戦いを見ていて「ダメだな」と確信してしまった。案の定、後半に三笘薫や堂安律、鎌田大地といった主力が