二つのウイルスが同時に発生。ひとつは「ゾンビ」もう一つは突然変異の「異能」!?【漫画】本編を読む2024年2月、pixivに初投稿された「異能バトルはゾンビパニックのなかで」が反響を呼んでいる。物語は、死体が蘇る「ゾンビウイルス」と「異能ウイルス」が同時に発生したところからスタート。学校中の生徒がゾンビ化したなかで、「異能ウイルス」に感染した青年がゾンビと戦っていた――白零さんの「異能バトルはゾンビパニックの