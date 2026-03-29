◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」は単勝1番人気のサトノレーヴが制し、史上2頭目となる高松宮記念連覇を飾った。鞍上のルメールは同レース初制覇。2着は15番人気のレッドモンレーヴ、3着には9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンが入った。配当金は単勝9番で1番人気の350円、馬連は6―9で1万1220円、馬単は9―6で1万5510円、3連単は9―6―8で666番人気の24万5