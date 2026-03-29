29日（日）に2025-26シーズン V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのファイナルが行われ、信州ブリリアントアリーズとJAぎふリオレーナが対戦した。 昨季のVリーグ女王である信州Ariesはレギュラーシーズン（RS）を27勝1敗の1位で終え、プレーオフに進出した。セミファイナルではRS4位のフォレストリーヴズ熊本にストレート勝利。連覇をかけて、この